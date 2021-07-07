Bakırköy sahil şeridinin bazı bölgelerinde birçok martıların ölmesi dikkat çekti. Bölge sakinlerini de tedirgin eden ölümlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakırköy sahilinde bazı bölgelerinde son birkaç gün içinde toplu martı ölümleri gerçekleşti. Bölge sakinlerini de tedirgin eden olayda Florya sahilinde çekilen görüntülerde bazı martıların öldüğü bazılarının da ölmek üzere olduğu görüldü. Ölümlerin nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.