Son Dakika | BAKIRKÖY'DE OTEL ODASINDAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | BAKIRKÖY'DE OTEL ODASINDAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI KAMERADA

Son dakika güncel haberine göre Bakırköy'de otel odasında organize edilen uyuşturucu satışına polis baskın yaptı.

Bakırköy'de otel odasında organize edilen uyuşturucu satışına polis baskın yaptı. Satışı organize eden otel görevlisi ile uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde bir otelin resepsiyon görevlisi ile organize çalışan uyuşturucu satıcıları, uyuşturucu madde almak isteyenlerle otelin odasında buluşuyordu. 22 Temmuz Çarşamba günü telefonla gelen bir ihbarı değerlendiren Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı otele baskın yaptı. Otel girişindeki resepsiyon görevlisi Sedat A.'ya otel odasında kimin kaldığı soran polis ekipleri odanın boş olduğu yanıtını aldı. Arama kararı ile birlikte otel odasına giren ekipler, uyuşturucu satıcısı Serkan T.'yi suçüstü yakaladı. Etkisiz hale getirilen Serkan T.'nin yapılan üst aramasında şortunun içinden şeffaf poşet içerisinde toz halde extacy ve extacy hap ele geçirildi. Baskın sırasında uyuşturucu madde almaya gelen Fırat T. de gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise peçete içine konulmuş kokain, uyuşturucu madde, metanfetamin, kapsül uyarıcı hap, toz halde kokain, skunk, toz extacy, hassas terazi, aliminyum folyo, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı Serkan T. ve otelde satış işlerini organize eden resepsiyon görevlisi Sedat A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin otel odasındaki baskın, şüphelilerin gözaltına alınmaları ve odada bulunan uyuşturucu maddeler polis kamerası tarafından kaydedildi.

Son Dakika | BAKIRKÖY'DE OTEL ODASINDAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI KAMERADA

Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAKIRKÖY'DE OTEL ODASINDAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI KAMERADA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Burak Yılmaz'dan Arda Turan sözleri: Galatasaray'da oynamak için sabırsızlanıyor Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu         
12:10
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor         
10:53
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 21:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | BAKIRKÖY'DE OTEL ODASINDAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei