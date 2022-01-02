Son dakika haber: Bakırköy'de 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bakırköy'de 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Bakırköy'de yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy Yenimahalle'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir araç ters yöne girdi. Karşıdan başka bir araç gelmesi üzerine 2 sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntülerde, birkaç şahsın bir kişiye saldırdığı görülüyor.