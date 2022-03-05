Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI

05.03.2022 15:29

Son dakika gelişmesine göre HATAY'da polis ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, şehirlerarası otobüslerde yapılan aramalarda baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içine gizlenmiş 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da polis ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, şehirlerarası otobüslerde yapılan aramalarda baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içine gizlenmiş 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak şehirlerarası otobüslerde yapılan çalışmalarda baklava kutusu içine gizlenmiş ve içinde güvercinlerin bulunduğu karton kutuda gizlenmiş vaziyette 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken,H.B. ile C.İ.Ç. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI
Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI
Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI

YORUMLAR
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Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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