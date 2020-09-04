Son dakika! Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 işçi kayıp - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kuruyemiş ve bakliyat fabrikasında meydana gelen yangında 3 kişi yaralandı. Alevlerin bir anda sardığı fabrikada çalışanlar tahliye edilirken 2 işçinin kayıp olduğu anlaşıldı.

Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde bulunan bir kuruyemiş ve bakliyat fabrikasında 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçiler bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ardından patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki önce işçileri fabrikadan tahliye etti. Ardından itfaiye ekipler kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Yangının ilk çıktığı sırada yaralanan 3 işçiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Vucutlarının çeşitle yerlerinde yanıklar oluşan ve ilk tedavileri olay yerinde yapılan 3 işçi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.