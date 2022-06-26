Balayı dönüşünde geçirdikleri kazada hayatını kaybeden çift defnedildi - Son Dakika
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Balayı dönüşünde geçirdikleri kazada hayatını kaybeden çift defnedildi

26.06.2022 19:01
Balayı dönüşünde geçirdikleri kazada hayatını kaybeden çift defnedildi

Balayı dönüşünde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çift, Sinop'ta toprağa verildi.

Balayı dönüşünde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çift, Sinop'ta toprağa verildi.

Hüseyin Etçi (35) ve eşi Miray Sare Etçi'nin (28) cenazeleri yakınları tarafından Tosya Devlet Hastanesi morgundan alınarak Boyabat ilçesine getirildi.

Cenazeler, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Bu arada çiftin yakınlarının cenazede güçlükle ayakta durabildikleri görüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki, 8 gün önce evlendikleri ve balayından döndükleri öğrenilen Hüseyin ve Miray Sare Etçi çifti hayatını kaybetmişti. Kazada 16 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balayı dönüşünde geçirdikleri kazada hayatını kaybeden çift defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balayı dönüşünde geçirdikleri kazada hayatını kaybeden çift defnedildi - Son Dakika
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