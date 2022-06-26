Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki, 8 gün önce evlendikleri ve balayından döndükleri öğrenilen Hüseyin ve Miray Sare Etçi çifti hayatını kaybetmişti. Kazada 16 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balayı dönüşünde geçirdikleri kazada hayatını kaybeden çift defnedildi - Son Dakika

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