Son dakika! Balcıoğlu: "Kahramanmaraş'ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik" - Son Dakika

Son dakika! Balcıoğlu: "Kahramanmaraş'ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik"

11.01.2021 15:06
Son dakika! Balcıoğlu:

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli sıkıntısının yatırım alanlarındaki yetersizlik olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli sıkıntısının yatırım alanlarındaki yetersizlik olduğunu söyledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) her hafta sonu görüntülü platformda gerçekleştirdiği 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliğinde konuşan Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ın pandemide en az hasar alarak büyümesini sürdüren bir şehir olduğunu söyledi.

2020'yi bir önceki yıla göre yüzde 7,6 düşen ihracatla kapattıklarını belirten Balcıoğlu, "Kahramanmaraş'ta işsizliğin olmadığını iddia ediyoruz. Çalışmayan insanlar var ve bu kişiler de iş beğenmeyen insanlar. Türkiye'deki ipliğin yüzde 36'sını üretiyoruz. Dokumanın ve örgü kumaşın yüzde 15'ini Kahramanmaraş tek başına üretiyor. Kadın ayakkabısı üretiminde kentimiz, Türkiye ikincisi durumunda. Altın işlemede İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra Türkiye'nin ikincisiyiz. Çimentoda Türkiye'nin yüzde 10'unu, kağıtta yüzde 20'sini üretiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz üretimleri yenilenebilir enerjilerden karşılamaya çalışıyoruz. Afrika'ya bağış yapmak yerine oradaki küçük çiftçilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirerek ticaret yolu ile insanlara yardım etme programına Kahramanmaraş adeta damga vurdu. Bu projeye Türkiye'den 19 firmanın katıldığını ve bunların 6'sının Kahramanmaraş firması olduğunu övünerek söylemek istiyorum. Başkonuş Yaylası'nda bir dağımızda 2 bin 782 tane endemik bitki var. Bu sayı İngiltere'nin endemik bitki sayısının 2 katından daha fazla. Kahramanmaraş cennet değil de nedir? Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli sıkıntısı ise yatırım alanlarındaki yetersizliktir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika! Balcıoğlu: Kahramanmaraş'ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik
Son dakika! Balcıoğlu: Kahramanmaraş'ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik

Kahramanmaraş, Ekonomi, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Balcıoğlu: 'Kahramanmaraş'ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik' - Son Dakika Ekonomi


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