Son dakika: Bali'de "bavul cinayeti" nedeniyle 2014'te tutuklanan Amerikalı kadın, ABD'de gözaltında - Son Dakika

Endonezya'nın Bali Adası'nda 2014'te erkek arkadaşı ile annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Amerikalı kadının sınır dışı edilmesinin ardından ABD'de gözaltına alındı.

ABD Bölge Yargıcı Charles Norgle, Sheila von Wiese-Mack'i öldürmekten Endonezya'da yedi yıl hapis yatan Heather Mack'in gözaltında kalmasına karar verdi.

Mack'in avukatının bugünkü duruşmadan feragat etme talebini kabul eden Norgle, avukatının herhangi bir zamanda başka bir duruşma talep edebileceğini ancak başka bir duruşma planlanmazsa, en azından 18 Ocak'ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar gözaltında kalacağını belirtti.

Avukat Keith Spielfogel, duruşmadan feragat etme talebinin nedenlerini açıklamazken, Mack, ifade vermek istemediğini söyledi.

Geçen hafta açıklanan iddianamede, 26 yaşındaki Mack ve eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer, yabancı bir ülkede cinayet işlemek için komplo kurmak ve von Wiese-Mack'in öldürülmesinde adaleti engellemekle suçlandı.

İddianamede, Mack ve Schaefer'in, von Wiese-Mack'in "nasıl ve ne zaman öldürüleceği" konusunda mesajlaştığı ve suç işlerken giydikleri kıyafetleri ortadan kaldırarak suçu örtbas etmeye çalıştığı belirtildi.

"Bavul cinayeti"

Asya basınında, Mack, eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer ve Mack'in annesi Wiese-Mack'in tatil için geldikleri Endonezya'da kaldıkları otel odasında tartıştıkları iddia edilmişti.

Schaefer'ın meyve kasesiyle 62 yaşındaki Wiese-Mack'in başına vurduğu ve kadının bu nedenle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

O dönem 19 yaşında ve birkaç haftalık hamile olan Mack ve eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer, Ağustos 2014'te gözaltına alınmış ve Nisan 2015'te hüküm giymişti.

"Bavul cinayeti" nedeniyle Mack 10 yıl, Schaefer ise 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mack, hüküm giymesinden bir süre sonra hapishanede doğum yapmış ve bebeği 2 yaşına gelene kadar yanında kalmasına izin verilmişti. Bu süreden sonra da Mack kızının velayetini Endonezya'daki Avustralyalı bir kadına vermişti.

2016'da da Schaefer'in kuzeni Robert Bibbs, cinayeti planlamaya yardım etmekten suçlu bulunmuş ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca o dönemde Mack ve annesi arasında sorunlu bir ilişki olduğuna dair raporlara değinilirken polisin ailenin ABD'nin Illinois eyaletindeki evine onlarca kez çağrıldığı ortaya çıkmıştı.

Cesedin 2014'te St. Regis Bali Tatil Köyü yakınlarında park edilmiş aracın bagajındaki bavulda ?bulunması nedeniyle tutuklanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikan vatandaşı Heather Mack 7 yıl tutuklu kalmıştı.

Erken tahliye ile serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verilen Mack, 28 Ekim'de Bali'nin Denpasar kentindeki Kerobokan Kadın Hapishanesi'nden ayrılmıştı.

Schaefer'in Endonezya'daki tutukluluğu ise devam ediyor.