Son dakika! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin K9 köpekleri eğitiliyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin K9 köpekleri eğitiliyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde; olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere özel olarak yetiştirilen ve ağır kurtarma yapabilen Yıldız Arama Kurtarma Ekibi, itaat ve uyum eğitimlerini tamamlayarak, ileri düzey kurtarma eğitimlerine başladı. Eğitimlerin sonunda ekip, Türkiye'de öncü hale gelerek yurt içinde tüm kurtarma çalışmalarında görev alacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, her geçen gün donanımını ve gücünü artmaya devam ediyor. Olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde özel olarak yetiştirilen 50 kişilik Yıldız Arama Kurtarma Ekibine dahil edilen yurt dışı pasaportlu; 4 Belçika Malinois, 1 Labrador ve1 Alman kurdu ekip arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir buçuk aylık itaat ve uyum eğitimlerini tamamladı.

TİM, TÜRKİYE'NİN HİZMETİNDE OLACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışmaya başlayan köpeklerin, İtfaiye Eğitim Merkezi'nde oluşturulan özel alanda ileri seviye eğitimlerine başlayarak yıl sonuna kadar önemli bir aşamaya gelmiş olacağını söyledi. Başkan Yılmaz, "Köpekler, ileri seviye eğitimlerini de tamamladıktan sonra başta Balıkesir olmak üzere tüm Türkiye'nin hizmetinde olacak. Ülke çapında gerçekleşecek her türlü; afet, deprem ve acil durumlara karşı hızlı ve etkin olarak müdahale edebilecek konumda olan K9 köpekleriyle, Balıkesir İtfaiyesi'nin niteliği artacak. Aynı zamanda uluslararası standartlarda, modern bir K9 Köpek Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmalarına da başlayarak gücüne güç katan Balıkesir İtfaiye Teşkilatı, bu merkezle ülke çapında öncü olacak" dedi.

'ENKAZ BAŞINDA ÇARESİZCE BEKLEMEYECEĞİZ'

Balıkesir için oldukça büyük önem taşıyan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin gelişmesi ve donanımının artması için her türlü desteği verdiklerini ve bu konuyu oldukça önemsediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 'Şehrimizin yüz akı itfaiyemiz bünyesinde görev yapan Yıldız Arama Kurtarma Ekibimiz ile teşkilatımızın gücü daha da artıyor. Bir buçuk ay önce getirttiğimiz K9 köpeklerimizle Yıldız Arama Kurtarma Ekibimiz, ülke genelinde öncü olacak bir tim haline gelecek. Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için çeşitli eğitimlerden geçen ekibimiz ve inşaat çalışmalarına başladığımız K9 Eğitim Merkezimizle ülkemizde öncü olacağız. Nerede bir afet, acil durum yaşansa müdahale edebilecek konumda olacağız. Herhangi bir olası afet durumunda enkaz başında çaresizce bekleyemeyerek bu ekibimiz sayesinde enkaza müdahale edebileceğiz. Ekibimizin işini profesyonel bir şekilde yapabilmesi için gereken her şey yapılacak' diye konuştu.