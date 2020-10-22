Son dakika: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da iki basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 21 Ekim'de yapılan testlerinin sonuçları pozitif çıkan ve herhangi bir semptom göstermeyen basketbolcuların izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.