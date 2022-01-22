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Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika

Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

22.01.2022 22:41

Son dakika: Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ise depremin şiddetini 4,7 olarak açıkladı. Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te yerin 7.41 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilk belirlemelere göre; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.

Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ DURSUNBEY İLÇESİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olarak gösterilirken, şiddeti ise 4,8 olarak verildi.

Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,7 OLARAK AÇIKLADI

Gerçekleşen depremi AFAD ise 4,7 şiddetinde açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine intikal eden bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

Bakan açıklamasında, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

BALIKESİR VALİLİĞİ: YERLEŞİM YERLERİMİZDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Balıkesir Valiliği, Dursunbey ilçesinde saat 22.31'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "22 Ocak Cumartesi günü saat 22.31'de Dursunbey ilçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmak üzere görevlendirilmiştir. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Balıkesir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
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