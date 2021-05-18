Son dakika... Balıkesir'de 4 metrelik boş kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği yaklaşık 4 metre derinliğindeki içi boş kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı.

Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Beşiktaş'ı bu çocuklar şampiyon yaptı