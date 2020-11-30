Son dakika... Balıkesir'de 57 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Balıkesir'de 57 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
30.11.2020 15:44
Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 57 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 57 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 23.11.2020 - 29.11.2020 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 41 çalışmada 57 şüpheli şahıs yakalanırken adli makamlara sev edilen 5 şahıs tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 72 gram esrar, 20 gram bonzai, 112 adet ectasy hap, 263 adet ecza hap, 59 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi, 21 bin 810 TL para, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR
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