Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

04.04.2022 13:13
Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Susurluk ilçesinde anne ile oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde anne ile oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, baba Fatih A'nın (40) psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek istediği esnada silahın tutukluk yaptığı, daha sonra evde bulunan tüfeğe yöneldiği iddia edildi.

Bilge A'nın (32) ise eşinin intiharını engellemek isterken yaşanan arbedede tüfeğin patlamasıyla karnından, göğsünden ve bacağından vurularak hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle çiftin 3 yaşındaki çocukları Muhammet A'nın da olay yerinde yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Olayda yaralanan Fatih A'nın, tedavisi sonrası gözaltına alınacağı, yaralanan kızı Elçin A'nın (10) ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Olay

İlçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı da (10) yaralı bulmuştu.

Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderilmişti. Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırılmıştı. Dün Dereköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle anne ile oğlu toprağa verilmişti.

Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor
Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

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Cumhuriyet, Balıkesir, İntihar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika


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