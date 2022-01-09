Son dakika! Balıkesir'de asayiş operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Edremit ve Burhaniye'de 2 kişinin kaçak silah ticareti, tarihi eser ve sahte içki kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, 4 ruhsatsız namlusu açılmış kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 141 kurusıkı tabanca mermisi, 1 namlusu kesilmiş tek kırma tüfek, 1 matkap ve uçları, 1 demir kesme testeresi, 14 farklı ebatlarda namlu yapımında kullanılan çelik çubuk, 1 lazer ölçüm cihazı, 1 lazer dürbün, 1 elektrikli dinamo, 22 sikke ve obje, 3 bıçak, 7 şişe bandrolsüz sahte veya kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.