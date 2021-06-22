Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Güç, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Mehmet, Sebahat ve Hamza Artık ise yaralandı.

Balıkesir 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Balıkesir'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

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