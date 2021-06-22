Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Salih Güç idaresindeki 34 HH 9650 plakalı otomobil, Balıkesir- İzmir kara yolunun Akçaköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Güç, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Mehmet, Sebahat ve Hamza Artık ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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