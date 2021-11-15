Son dakika! Balıkesir'de bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Polis ekipleri, Özbeğen'in oğlu Ç.Ö. (20) ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A'yı (40) gözaltına aldı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibi, Hakan Özbeğen'i (52) yerde hareketsiz halde buldu.

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