Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Bent mevkisindeki çiftlikte çalışan Muharrem Güler (51), silahlı saldırıya uğradı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürülen Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgilerinin olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Balıkesir'de çiftlikte işlenen cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika