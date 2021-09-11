Son dakika! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 su ikmal ve 2 hizmet aracı, dozer ile ilk müdahale aracı sevk edildi. Çalışmalara havadan da helikopterle destek sağlandı.

Ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına başlandı.

Yangında, 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.