BALIKESİR - Çıkan yangında 300 dönüm otluk alan zarar gördü - Son Dakika

Balıkesir'de otluk alanda başlayan yangında, 300 dönüm alan zarar gördü.

Bandırma- Çanakkale Karayolu, Bandırma- Gönen kavşağı mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 6 araçla yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve 300 dönümde etkili olan yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından diğer alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.