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Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

25.01.2022 14:20
Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Son dakika haberleri: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerine finansman sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütlerine finansman sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatı bulunan, örgüte maddi kaynak sağladığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplara el konuldu. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Cumhuriyet, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Balıkesir'de DAEŞ operasyonu - Son Dakika


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