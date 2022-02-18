Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de DEAŞ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 13 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da çeşitli adreslere baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde 11 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli ise aranıyor. - BALIKESİR