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Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

18.02.2022 17:04
Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

Son dakika haberler... Balıkesir'de DEAŞ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de DEAŞ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 13 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da çeşitli adreslere baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde 11 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli ise aranıyor. - BALIKESİR

Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

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Balıkesir, Finans, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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