Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde görevli 65 yaşındaki matematik öğretmeni Salih Özkan, Çuğra mevkiinde serinlemek için denize girdi. Vatandaşlar bir süre sonra çırpınmaya başlayan Özkan'ı fark etti. Salih Özkan'ı sudan çıkartan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Balıkesir'de denizde yüzerken kalp krizi geçiren öğretmen öldü - Son Dakika

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