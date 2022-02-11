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Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

11.02.2022 22:25
Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Jandarma, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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