Son dakika... Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ve 1 erkek, gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay boyunca sürdürdükleri fiziki, teknik ve görüntülü takip sonunda, Altınkum Mahallesi'ndeki bir adreste fuhuş yapıldığını belirledi.

Adrese yapılan operasyonda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ile 1 erkek, yakalandı.

Yapılan aramada, 9 cep telefonu, 7 bin 919 lira, 401 dolar ve 1 çeyrek altın ele geçirildi.

Haklarında mağdur olarak işlem yapılan Gürcistan uyruklu kadınların sınır dışı işlemlerine başlandığı öğrenildi.