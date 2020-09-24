Son dakika... Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 10 ZA 206 plakalı otomobil ile 10 BH 046 plakalı otomobil, Balıkesir- Bursa kara yolundaki Sanayi Sitesi (KÜÇÜKSAN) mevkisinde çarpıştı.

Kazada Mehmet Yasak ve Filiz Doğru yaşamını yitirdi, Cihan Barış K. ve Ruşen Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.