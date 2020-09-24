Son dakika... Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 10 ZA 206 plakalı otomobil ile 10 BH 046 plakalı otomobil, Balıkesir- Bursa kara yolundaki Sanayi Sitesi (KÜÇÜKSAN) mevkisinde çarpıştı.
Kazada Mehmet Yasak ve Filiz Doğru yaşamını yitirdi, Cihan Barış K. ve Ruşen Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti 11 yaşındaki kızı marulla tavşan beslemek için kandırıp cinsel istismarda bulundu Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı Motosikletle gelip taradılar! Müzikhole düzenlenen silahlı saldırı genç bir kızın canını aldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım