Son dakika! Balıkesir'de iki teyze kızının öldürülmesiyle ilgili 4 sanıklı davada mütalaa verildi - Son Dakika
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Son dakika! Balıkesir'de iki teyze kızının öldürülmesiyle ilgili 4 sanıklı davada mütalaa verildi

23.03.2022 19:49
Son dakika! Balıkesir'de iki teyze kızının öldürülmesiyle ilgili 4 sanıklı davada mütalaa verildi

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrıldıktan 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin görülen davada yargılanan 4 sanık hakkında savcı görüşünü sundu.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrıldıktan 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin görülen davada yargılanan 4 sanık hakkında savcı görüşünü sundu.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklu sanıklar S.Y. ve A.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan Y.E. duruşmada yer alırken, A.Ç. ise katılmadı. Maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, mütalaasını veren savcı, suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çocukların alıkonulduğu gerekçesiyle de 20'şer yıl hapis cezası talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrasında gazetecilere, meslek hayatının yarısından fazlasının bu davayla geçtiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının detaylı olduğunu belirten Erenci, bir sonraki duruşmada karar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı halde bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle medikal ürünler satmak için köye gittiği iddia edilen S.Y, A.Y, Y.E. ve A.Ç, İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, daha sonra sanıklar S.Y. ve A.Y'nin tutuklanmasına karar vermişti.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Balıkesir, 21 Mart, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Balıkesir'de iki teyze kızının öldürülmesiyle ilgili 4 sanıklı davada mütalaa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Balıkesir'de iki teyze kızının öldürülmesiyle ilgili 4 sanıklı davada mütalaa verildi - Son Dakika
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