Son dakika! Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı göz altına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 18-19 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı göz altına alırken, 1 ruhsatsı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR