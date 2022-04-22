Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı

22.04.2022 09:24
Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Kepsut, Karesi ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 kesici bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

Ruhsatsız Silah, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?
09:07 Survivor All Star'da yarışmacılara şok! Takımlar sil baştan oluşturuldu
09:03 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?
08:53 Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp
08:49 22 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:39 22 Nisan'da güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:25 Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım
08:15 Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı
08:12 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı
08:08 İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 09:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement