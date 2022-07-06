Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs gözaltına alınırken, yapılan uyuşturucu operasyonlarında da 12 şüpheli olmak üzere toplam 70 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Karesi, Marmara, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 606 kök kenevir, 6,5 gram metamfetamin, 65 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 11 adet fişek, 29 adet tarihi eser ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 12 şüpheli şahıs yakalandı. - BALIKESİR