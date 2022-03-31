Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

31.03.2022 12:41
Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, trafik timleri de bin 478 motosikleti kontrol etti.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, trafik timleri de bin 478 motosikleti kontrol etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri il genelinde ana ve kırsal mahalle yollarında motosiklet sürücülerinin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, "Motosiklet Denetimi" faaliyeti icra edildi. Yapılan denetim sonucunda; bin 478 araç kontrol edilirken, 13 motosiklete 11 bin 119 TL idari para cezası uygulandı ve 7 motosiklet trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

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Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu

Motosiklet, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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