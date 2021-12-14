Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir zanlının evine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 217 sikke, tarihi eser niteliğinde 9 obje, tabanca, av tüfeği ve dedektör ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika