Son dakika... Balıkesir'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı - Son Dakika

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Bu çerçevede; 26.08.2020 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere, personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil, paketli su hariç yapılacak her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."