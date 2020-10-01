Son dakika haberi: Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vali Hasan Şıldak, Anafartalar Caddesi'ndeki kafe, lokanta, internet çay ocaklarında yapılan denetimlere katılarak, esnafa maske, hijyen ve mesafe konularında uyarıda bulundu.

Şıldak'a, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya da eşlik etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, işletmesinde kurallara uyanları "güvenli üretim ve güvenli hizmet" sertifikasıyla ödüllendirdiklerini bildirdi.

Vali Şıldak, HES kodu zorunluluğunun ilerleyen süreçte okullara da getirileceğini belirterek, "Kuralla uyma düzeyi çok yükseldi. Yurtlardaki kalan kişi sayısı 50'lerin üzerindeydi. Bu sabah itibarıyla 29'a düştü. İnşallah bu sayıyı sıfırlayacağız. Daha da aşağıya düşmesini bekliyorum." diye konuştu.