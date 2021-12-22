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Son dakika! Balıkesir'de meslek liseliler her gün 1250 kişilik yemek yaparak mesleğe hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika! Balıkesir'de meslek liseliler her gün 1250 kişilik yemek yaparak mesleğe hazırlanıyor

22.12.2021 10:08
Son dakika! Balıkesir'de meslek liseliler her gün 1250 kişilik yemek yaparak mesleğe hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Manyas ilçesinde taşımalı sistem kapsamındaki 1250 öğrencinin yemekleri Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümünce hazırlanarak okullara dağıtılıyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde taşımalı sistem kapsamındaki 1250 öğrencinin yemekleri Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümünce hazırlanarak okullara dağıtılıyor.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, AA muhabirine, yemek hizmetiyle okulun ve öğrencilerin para kazandığını söyledi.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilçenin örnek okullarından biri olduğunu vurgulayan Çelik, "280 öğrenciye sahip olan okulumuzda Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik Teknolojisi, Hayvan Sağlığı, Gıda Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi bölümleri bulunmakta olup, bu okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin birçoğu kendi işlerini kurup faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

Okul Müdürü Kadri Kılıç ise gıda bölümü öğrencilerinin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için 350 metrekare kapalı alana yemek üretim tesisi kurduklarını anlattı.

Servis hizmeti verilen öğrencilerinin çoğunluğunun tercih ettiği yemeklere göre menüleri oluşturduklarını aktaran Kılıç, "Yemekler mevcut sıcaklığını uzun süre koruyan kaplarla okullara götürülüyor." diye konuştu.

Gıda Teknolojileri Bölümünde görevli öğretmen Şeyma Çoban da 1250 kişilik yemek için hazırlık, porsiyon hazırlama, ambalajlama, depolama ve sevkiyatı öğrencilerle yaptıklarını dile getirdi.

Çoban, öğrencilerin bu sayede mesleğe daha donanımlı hazırlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Lisesi, Yemek Tarifi, Balıkesir, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Balıkesir'de meslek liseliler her gün 1250 kişilik yemek yaparak mesleğe hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Balıkesir'de meslek liseliler her gün 1250 kişilik yemek yaparak mesleğe hazırlanıyor - Son Dakika
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