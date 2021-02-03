Son dakika! Balıkesir'de otobanda araç yangını

Son dakika haberi... - Balıkesir'de otobanda araç yangını Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir otobanında meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Balıkesir'de otobanda araç yangını BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul- İzmir otobanında meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir Otobanının Demirkapı mevkiinde nedeni mekanik bir arıza nedeniyle çıkan otomobil yangınında 61 EH 206 plakalı araç kullanılamaz hale geldi. Susurluk İtfaiye biriminden ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, Trafik polisleri otobanda trafiği yangın süresince kontrollü olarak sevk ve idare ettiler. 61 EH 206 plakalı aracın şoförü Sefa Ertaş ve bir yolcu yolcu araçtan sağ olarak kurtuldu.

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