Son Dakika: Balıkesir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aliçetinkaya Mahallesinde yol kenarında park halindeyken harekete geçen Mehmet K. yönetimindeki 34 DM 1219 plakalı özel otomobil ile o sırada otomobilin yanından geçen Ergun T. idaresindeki 22 AAD 865 plakalı motosiklet çarpıştı.

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