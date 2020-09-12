Son Dakika: Balıkesir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.
Aliçetinkaya Mahallesinde yol kenarında park halindeyken harekete geçen Mehmet K. yönetimindeki 34 DM 1219 plakalı özel otomobil ile o sırada otomobilin yanından geçen Ergun T. idaresindeki 22 AAD 865 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:51 - Kaynak: AA
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