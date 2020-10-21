Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi

21.10.2020 17:48
Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ekipleri Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 13 arana şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ile 51 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 13 arana şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ile 51 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 6 kişiyi yakalarken, 2 silah ve 13 fişek, Edremit ilçesinde 3 kişiyi yakalarken, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 38 fişek ele geçirdi. Ayvalık'ta 2 aranan kişi, Bandırmada 1 aranan kişi ve Burhaniye'de 1 aranan kişiyi yakaladı. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi
Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi
Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi
Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi - Son Dakika

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