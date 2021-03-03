Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 17 aranan şahsı yakalarken, 10 ateşli silah ve 34 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Manyas ve Sındırgı İlçelerinde 02.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 15 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait2 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR