Son dakika... Balıkesir'de polis 7 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il merkezi ve ilçelerde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan Balıkesir il merkezinde 2, Ayvalık ilçesinde 3, Burhaniye ilçesinde 1 ve Manyas ilçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakaladı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA
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