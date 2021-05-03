Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı

03.05.2021 11:43
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 18 uyuşturucu şüphelisi ve asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı göz altına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 18 uyuşturucu şüphelisi ve asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı göz altına alındı. Gözaltına alınan 30 şüpheliden, adli makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Erdek ve Edremit İlçelerinde yapılan 11 ayrı çalışmada, 18 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile 2 şahıs savcılıkça 13 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 29 adet sentetik ecza hap, 35,81 gram metamfetamin,

4,23 gram esrar, 1 adet ecstasy hap, 1,15 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 3 adet kartuş, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan elektronik hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Havran İlçelerinde 02.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken ve adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 7 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 49 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 21 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 13 adet kartuş, 1 adet tek kırma tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 15 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı

Uyuşturucu, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı         
13:28
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi         
12:58
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor         
12:32
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı         
12:13
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:38:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement