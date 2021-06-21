Balıkesir'de polisten son 1 haftada 72 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de Narkotik Büro polisleri son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında 72 şahsı gözaltına alırken, 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 14.06.2021 - 20.06.2021 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Kepsut ve Erdek İlçelerinde 72 şüpheli şahsı gözaltına alırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol kararıyla, 66 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 29 gram esrar maddesi, 299 adet sentetik ecza hap, 2 adet ectasy hap, 27 gram bonzai, 73 gram metamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR