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Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

11.11.2021 10:56

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru için Edremit ilçesinde tören düzenlendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru için Edremit ilçesinde tören düzenlendi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Şehit Hamdibey Meydanı'na getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydanda düzenlenen törende, şehit Güngör'ün öz geçmişi okundu. Ardından Edremit Müftüsü Ahmet Yayla dua etti.

Törende, şehidin eşi Merve Güngör, 3 yaşındaki kızı Almira'ya sarılarak gözyaşı döktü.

Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

Törene, Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin mesai arkadaşları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam içinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması nedeniyle kovalamaca devam etmiş, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BALIKESİR - Şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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