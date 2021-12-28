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BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON - Son Dakika

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

28.12.2021 11:47

BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi 900 polisin katılımıyla şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği, helikopter destekli operasyon başlatıldı.

BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi 900 polisin katılımıyla şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği, helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Balıkesir merkez ve ilçelerinde, yılbaşı öncesi sahte kaçak içki satışı ve tüketiminin engellenmesi, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyon başlatıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevliyken, geçen ay çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği ?GÜNGÖR-10? operasyonuna 900 polis katıldı. Polis helikopteri ile özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri destekli operasyon kapsamında, belirlenen 141 adrese baskın yapıldı.

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON
BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON
BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON
BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON
BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON
BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON
BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON
BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

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Polis Memuru, Balıkesir, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON - Son Dakika
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