Yapılan kimlik tespitlerinde hayatını kaybedenlerin polis memuru Kübra Açar (24) ile Jandarma Astsubay B.U. (28) olduğu belirlenmişti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sahilyenice Mahallesi 5 numaralı rüzgar türbinleri bölgesinde dün, özel güvenlik görevlilerinin duyduğu silah sesi üzerine bölgede yapılan incelemelerde, bir aracın yanında iki kişinin silahla vurulduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Balıkesir'de silahla vurulan polis memuru Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika

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