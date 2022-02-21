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Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

21.02.2022 00:45

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesine girmeye çalıştıkları iddia edilen kişilerle site güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesine girmeye çalıştıkları iddia edilen kişilerle site güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yolören Mahallesinde bulunan organize sanayi sitesi girişinde site güvenlik görevlisi olarak görev yapan M. Ö. ile siteye gecenin ilerleyen saatlerinde girmek istedikleri iddia edilen Erdoğan Gönül ve K.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Site güvenlik görevlisi M.Ö, pompalı tüfek ile kendini darp ettiğini ileri sürdüğü Erdoğan Gönül ve K.T'ye ateş etti. Gönül ve yanındaki K.T, vuruldu.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekibi görevlileri Erdoğan Gönül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayda tüfekle yaralanan K.T. ile darp sonucu yaralanan site güvenlik görevlisi M.Ö., 112 sağlık ambulanslarıyla ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası Erdoğan Gönül'ün cenazesi ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli güvenlik görevlisi M.Ö. jandarma tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı İlçe ziraat odası başkanları Edremit'te bir araya geldi İlçe ziraat odası başkanları Edremit'te bir araya geldi Son dakika haber... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu Son dakika haber... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu

Güvenlik Görevlisi, Balıkesir, Edremit, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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