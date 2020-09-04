Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi silahla yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi merkez Işıklar mevkiinde ateşli silahla yaralama olayı olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. G Y, Ö Y ve G Y'nin G.D ve Y.A. tarafından pompalı tüfekle yaralandığı iddia edildi. Yaralılara olay yerinden özel araçla Ekin Tıp Merkezine götürüldü. Daha sonra Edremit Devlet Hastanesine sevk edildiler. G Y ve G Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı Ö Y'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde saçmaların bulunduğu öğrenildi. Yapılan ilk sorgulamada yaralıların G.D ve Y.A ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili silahla yaralama olayını gerçekleştirdikleri düşünülen 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından aranıyor. - BALIKESİR