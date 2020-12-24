Son dakika! Balıkesir'de sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ulaşıma bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazada hafif yaralanan Ayşe Dudu Varlık ile Halil Varlık, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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