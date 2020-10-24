Son dakika... Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan (64), İlhan (34) ve Tuncay Yalçınkaya (36) yaralandı.

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