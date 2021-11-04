Son dakika: Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Yavuz (70) idaresindeki 16 R 1092 plakalı traktör, Selimağa mahallesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Traktör altında kalan Mehmet Yavuz'un eşi Hanife Yavuz (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Hanife Yavuz'un cenazesi olay yerine gelen ekiplerce Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazada yaralanan Mehmet Yavuz ise Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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