Son dakika: Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Kazada yaralanan Mehmet Yavuz ise Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hanife Yavuz'un cenazesi olay yerine gelen ekiplerce Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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